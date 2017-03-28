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Кухни на заказ в Сходне по индивидуальным проектам

Мебель на заказ в Сходне по индивидуальным проектам

Далеко не всегда готовая мебель подходит под параметры нашего помещения, либо оказывается слишком дорога. В этом случае отличное решение и выход из положения – мебель на заказ от производителя.

Какие этапы включает в себя полный процесс заказа мебели в компании «Мебель Тайм»?

Наша компания – производитель оптимизировала процесс заказа мебели для наших потенциальных клиентов. Все достаточно четко, понятно и удобно, убедитесь в этом сами.

1. Бесплатный звонок-заявка от клиента. Назначение специалиста-менеджера на данную заявку.

2. Собеседование дизайнера с заказчиком. При необходимости это происходит на месте размещения будущей мебели под заказ. Обсуждение цели и пожеланий, включая материалы, цветовые комбинации и фурнитуру.

3. Составление вариантов эскизов будущей мебели. Повторное обсуждение его с заказчиком, правка и выход на окончательный дизайн.

4. После того, как заказчик подтвердил свое согласие с дизайном, материалами, цветом и фурнитурой, составляется и подписывается двусторонний договор с указанием цены и сроков исполнения работы.

5. После внесения клиентом частичной предоплаты 10% компания приступает к выполнению заказа на мебель.

6. В сроки, установленные договором, осуществляется доставка и сборка мебели.

Как видим, мебель на заказ в Сходне – это достаточно просто, чтобы сделать свой интерьер индивидуальным, получить мебель, идеально вписывающуюся в ваше помещение.

Мебель на заказ от производителя

Рано или поздно все сталкиваются с необходимостью обновить интерьер жилого помещения или офиса. Но не всегда возможно справиться с подбором мебели под заказ самостоятельно. В этом и других случаях необходим профессиональный подход.

Работая с разнообразными заказами в Сходне и Московской области более 12 лет, тщательно отслеживая все новые тенденции, инновационные технологии и появляющиеся современные материалы, специалисты нашей компании «Мебель Тайм» стали настоящими профессионалами в своем деле.

Покупка готового комплекта мебели или отдельных элементов из каталога, индивидуальные проекты для современного интерьера, рассчитанные непосредственно на конкретное помещение, – все это можно осуществить с помощью специалистов высокого класса мебельной компании «Мебель Тайм».

Так в чем же преимущества изготовления мебели на заказ?

Изучив перед покупкой мебели ассортимент в магазинах, цены, взвесив все «за» и «против», люди все чаще задумываются об индивидуальном проекте, при производстве мебели на заказ.

Вот основные преимущества мебели на заказ от производителя:

ваша мебель будет спроектирована по индивидуальному проекту, а значит, будет уникальна, многие ее элементы можно изготовить нестандартной формы;

дизайнерский проект учитывает все архитектурные особенности вашего помещения, даже самые сложные, используя каждый сантиметр пространства для придания мебели функциональности и удобства;

вы сами выбираете те материалы, из которых будет изготавливаться ваша мебель;

цветовая гамма будущего изделия подбирается в соответствии с вашими пожеланиями, освещенностью, а также интерьерными особенностями жилища;

грамотно подобранная фурнитура, немаловажная часть мебельных гарнитуров, может добавить ей функциональности и эстетического восприятия;

на сайте уважающей себя и клиентов компании – производителя мебели всегда можно найти полную информацию об используемых материалах, технологиях и посмотреть галерею работ. Это даст представление об уровне производителя и его возможностях, а значит, повысит степень доверия потенциального клиента к компании;

существенная экономия средств при покупке мебели – один из важных факторов. Вам не придется переплачивать за известный бренд, доставку из другой страны, за аренду помещений для шоу-румов и зарплату их персоналу.

Помните, что цена ваших нервов от неудачно подобранной мебели включена в ее стоимость в магазине. Осуществив заказ мебели по индивидуальным размерам недорого, вы становитесь соавтором ее дизайна.

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